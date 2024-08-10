В МИД Белоруссии вызвали временную поверенную в делах Украины из-за дронов на границе

В МИД Белоруссии была вызвана временная поверенная в делах Украины Ольга Тимуш. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В дипведомстве уточнили, что украинскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой дронов, которые были запущены с территории Украины.

Также сообщалось, что Минск потребовал от Киева предпринять меры, исключающие подобные инциденты, способные привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

Белоруссия среди прочего предупредила Украину о том, что оставит за собой право предпринять ответные меры с целью защиты своей территории.

До этого в МИД Белоруссии предупредили, что пролет беспилотников ВСУ над территорией республики может привести к масштабному конфликту в Евросоюзе.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 9 августа. Предположительно, ударные беспилотники ВСУ нарушили границу Белоруссии. Сообщалось, что дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.