Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по школе в Газе

Алжир направил запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН на проведение его заседания в связи с ударом Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Совбезе.

«Могу подтвердить запрос Алжира на проведение заседания», — заявил собеседник агентства.

Подробностей о предстоящем мероприятии не приводится. Дата и формат заседания также пока не согласованы.

До этого заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал удар ВС Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа, заявив, что все объекты для перемещенных лиц должны быть защищены от нападений в соответствии с международным гуманитарным правом.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 10 августа. Армия обороны Израиля сообщила, что штаб радикальной палестинской организации ХАМАС, который находился в школе, был уничтожен в секторе Газа. Военные утверждают, что командование предприняло меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам. Однако сообщается о более чем 100 людях, которые получили ранения несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что РФ была потрясена ударом Израиля по школе в секторе Газа.