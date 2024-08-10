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МИД Белоруссии предупредил о конфликте в ЕС из-за дронов ВСУ

МИД Белоруссии: налет дронов ВСУ может привести к масштабному конфликту в ЕС

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Пролет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белоруссии может привести к масштабному конфликту в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД

«Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет», — говорится в сообщении.

В белорусском дипведомстве призвали «остудить воинствующих политиков», указав, что произошедшее является «очень серьезным инцидентом», который не останется без должной как международно-правовой, так и субстантивной оценки.

МИД Белоруссии подчеркнул, что республика будет в полной мере использовать свое право на самооборону, а также должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 9 августа. Группа запущенных с территории Украины ударных беспилотных летательных аппаратов нарушила границу Республики Беларусь. Беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны республики.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.

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