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Бывший губернатор Курской области приехал в родной регион

Смирнов сообщил, что в Курскую область прибыл Старовойт

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр транспорта России Роман Старовойт приехал в Курскую область, где уже провел встречу с врио главы региона Алексеем Смирновым. Об этом сообщил сам Смирнов в своем Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что Старовойт находится в Курской области уже второй день. 10 августа в рамках встречи со Смирновым он обсудил текущую ситуацию в регионе, какие меры принимаются для переселения людей, обеспечения безопасности транспортного комплекса.

«С первых часов начала террористической атаки на Курскую область нахожусь на связи с Романом Владимировичем, с этого же времени в оказание поддержки региону активно включился Минтранс и все подведомственные организации», — сказал Смирнов.

Врио губернатор поблагодарил министра и всех, кто помогает региону.

Роман Старовойт родился в Курске. 16 сентября 2019 года он занял пост губернатора Курской области. На этой должности он проработал до 14 мая 2024 года, после чего возглавил Министерство транспорта России.

6 августа Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области. Под обстрелы попали несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Курске развернули палаточный городок для беженцев.

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