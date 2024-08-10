Захарова прокомментировала израильский удар по школе в секторе Газа

Россия потрясена ударом израильской армии по школе «Табиин» в секторе Газа, в которой прятались более 2 тыс. беженцев. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«С сожалением отмечаем, что подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона подтверждает свою позицию о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права. По словам представителя ведомства, подобным событиям нет оправдания. Такие трагедии подрывают усилия стран по деэскалации конфликта, отметила дипломат.

Утром 10 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что штаб радикальной палестинской организации ХАМАС, расположенный в школе, был уничтожен в секторе Газа. Военные утверждают, что командование предприняло меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам.

Ранее Саудовская Аравия поддержала призыв к переговорам Израиля и ХАМАС.