В Венесуэле сочли, что страна отлично дополнит БРИКС

Каракас станет «отличным дополнением» к БРИКС, в том числе за счет своих нефтяных запасов. Об этом сообщил зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что <…> БРИКС находится на переднем крае <…> многополярного мира», — отметил дипломат.

По его словам, власти Венесуэлы считают, что новое мироустройство уже сформировалось и государство на севере Южной Америки хочет внести свой вклад в его укрепление.

До этого президент страны Николас Мадуро отмечал, что готов сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа.

В феврале глава государства признался в желании вступить в БРИКС. По его словам, «новый мир с БРИКС» приходит на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства».

В субботу, 10 августа, стали известны подробности создания в Венесуэле свободной от санкций зоны.

Ранее РФ пригласила президента Боливии на саммит БРИКС в Казань.