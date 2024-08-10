США предрекли повторение сценария 2020 года в случае провала Трампа

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп не видит разницы между правдой и ложью, считает его экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, передает The Hill. По его словам, политику сложно отличить факты от вымысла.

«Дело не в том, что он много лжет, потому что, чтобы лгать, нужно делать это осознанно. Он просто не может отличить. Если это не согласуется с чьим-либо мнением, его это не волнует, и десятилетиями ему это сходило с рук. Поэтому в его представлении правда — это то, что он хочет, чтобы ею было», — пояснил Болтон.

Он добавил, что именно так объясняется расхождение нынешних заявлений Трампа с прошлыми. К примеру, заверения политика о том, что он отговаривал свою команду от начала уголовного преследования бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон, хотя в рамках кампании 2016 года он сам призывал к этому на митингах.

При этом Болтон подчеркнул, что Трамп не только не видит разницы между ложью и правдой, но и уже готовит почву на случай своего проигрыша на выборах. По мнению экс-советника президента США, об этом говорят его слова о неконституционности выдвижения вице-президента Камалы Харрис в главы государства от Демпартии без прохождения праймериз.

«Трамп никогда не проигрывает. И поэтому, если его не объявят победителем 2024 года, то как и в 2020 году, он решит, что с ним обошлись несправедливо. Выборы снова будут украдены [с точки зрения Трампа]», — резюмировал Болтон.

В 2020 году Трамп, занимавший пост президента на тот момент, участвовал в выборах против кандидата от демократов Джо Байдена. Результатом голосования стало поражение республиканца, которое он не признал, обвинив своих оппонентов в подлоге. Все попытки Трампа оспорить исход голосования и доказать нарушения со стороны демократов закончились провалом.

Ранее Трамп развеял беспокойство Байдена по поводу передачи власти в США.