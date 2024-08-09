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Медведев пригрозил Германии российскими танками в Берлине

Медведев пообещал, что российские танки дойдут до площади в Берлине

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Новейшие российские танки могут дойти до площади перед зданием Рейхстага в Берлине. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в социальной сети Х, комментируя статью немецкой газеты Bild, которая написала о новом появлении германских танков на русской земле спустя 80 лет.

Он назвал эту публикацию реваншистской.

«В качестве ответа мы сделаем все, чтобы привести новые российские танки на площадь Республики», — написал зампред Совбеза.

До этого издание Bild сообщило, что в ходе атаки по Курской области армия Украины использовала как минимум три немецких боевых машины Marder.

Глава комитета по обороне бундестага Маркус заявил, что германское вооружение, переданное Берлином Киеву, становится украинским. По его словам, это относится ко всем материалам, включая (танки) Leopard 2.

Ранее посол России призвал США «одернуть неонацистов» из ВСУ.

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