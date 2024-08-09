Хуситы возложили на США вину за эскалацию в Красном море

Ответственность за эскалацию в Красном море несут возглавляемые Соединенными Штатами Америки страны коллективного Запада. Об этом РИА Новости заявил член политбюро правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) Абдуллах эль-Нуэйми.

«Запад во главе с США несет ответственность за эскалацию в Красном море… йеменские вооруженные силы (хуситы. — «Газета.Ru») сорвут все попытки поддержать израильское образование (государство Израиль. — «Газета.Ru»)», — заявил собеседник агентства.

Член политбюро отметил, что США не в состоянии провести наземную операцию или высадить десант в Йемене, однако движение «Ансар Алла» готово «к любой агрессии любого вида со стороны западного альянса». Более того, движение не отказалось от своих планов ответить Израилю за авиаудар по порту Ходейда.

По словам Абдуллах эль-Нуэйми, тактическая задержка ответного удара была вызвана ожиданием благоприятной возможности. Член политбюро хуситов подчеркнул, что их удар «приведет к полному уничтожению Израиля», который находится в состоянии полной боевой готовности и готовится к ответу со стороны Йемена, Ливана и Ирана «на свои террористические нападения».

21 июля ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. Местные СМИ сообщали, что в результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек.

Ранее Нетаньяху рассказал, по какой причине ЦАХАЛ атаковал порт в Йемене.