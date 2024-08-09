Дипломаты нашли россиянина, обвиняемого в «дестабилизации» Олимпиады

Посольство России во Франции получило от французского МИД сведения о месте содержания россиянина, которого задержали из-за якобы дестабилизации ситуации на Олимпиаде. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Сразу после заявления министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена французским СМИ о задержании российского гражданина по подозрению в планах по дестабилизации обстановки в период проведения Олимпийских игр посольство запросило разъяснения у французских властей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства добавили, что на текущий момент ответ на запрос о предоставлении консульского доступа к задержанному россиянину не был получен. Однако дипломаты продолжат работу по защите прав гражданина РФ, подчеркнули в диппредставительстве.

Об аресте гражданина России 23 июля сообщило Agence France-Presse. Правоохранителями было возбуждено судебное расследование.

Позже стало известно, что россиянин был поваром. 40-летний мужчина обучался в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является «бывшим участником реалити-шоу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся во французских СМИ информацию о задержании гражданина России.

Ранее собравшихся в Париж россиян предупредили о русофобии.