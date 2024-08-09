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В МИД России вышли на связь с Израилем и Ираном

МИД: Россия ведет контакты с Израилем и Ираном после обострения конфликта

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Shutterstock

Россия поддерживает контакты с правительствами Израиля и Ирана после эскалации конфликта между странами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия призывает все стороны к деэскалации конфликта. По его словам, решение сложившейся ситуации надо искать политическими путями.

«Всех призываем к тому, что нужно воздержаться от дальнейшей эскалации, которая грозит катастрофой для всех стран региона. Надо искать политические решения проблем», — сказал Богданов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. Тель-Авив в свою очередь предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство.

9 августа американская газета Wall Street Journal сообщила, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» может начать атаку на Израиль «в ближайшие дни».

Ранее было раскрыто условие отказа Ирана от ответных атак на Израиль.

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