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В Японии заявили, что премьер-министр Кисида обязан добиваться извинений от США

Судзуки: «премьер-министр из Хиросимы» Кисида обязан добиваться извинений от США

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РИА Новости

«Премьер-министр из Хиросимы» Фумио Кисида обязан добиться от США извинений, приложив дипломатические усилия. Об этом заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Депутат напомнил, что нынешний премьер-министр часто упоминает о своем происхождении из Хиросимы, однако не хочет потребовать извинений от виновных в сбросе атомной бомбы на город.

«Но пострадавшей от атомного оружия Хиросиму сделали Соединенные Штаты. И он должен был бы сказать Америке, что она обязана извиниться перед японским народом», — сказал он.

Судзуки отметил, что в следующем году этой трагедии будет ровно 80 лет и премьер-министру стоит предпринять дипломатические усилия и добиться извинений от США.

До этого депутат заявил, что потребовать от американцев признать решение сбросить атомную бомбу на Японию ошибкой, можно было и раньше. Это стоило еще во время саммита G7, который проходил как раз в Хиросиме.

Ранее в Японии не назвали виновных в ядерном ударе по Хиросиме.

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