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США пригрозили Ирану последствиями удара по Израилю

Белый дом: США считают, что у Ирана нет законных оснований для удара по Израилю

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что у Ирана нет легитимных оснований для нанесения удара по Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом представитель администрации президента США прокомментировал перспективу перерастания нынешних трений на Ближнем Востоке в полномасштабный конфликт.

Он добавил, что в случае, если Иран открыто нападет на Израиль, то Тегеран столкнется c «довольно серьезными последствиями».

Накануне глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков усомнился в том, что Иран откажется от удара по Израилю после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

До этого Politico со ссылкой на источники писала, что власти Ирана рассматривают возможность сменить тактику, отказавшись от первоначальных планов по массированной атаке на Израиль. По информации издания, в США считают, что Тегеран уже принял соответствующие решение и не ждет удара по еврейскому государству в ближайшее время.

Ранее в ХАМАС не исключили превентивный удар Израиля по Ирану.

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