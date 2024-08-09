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Премьер Словакии заявил о возможных покушениях на членов правительства

Фицо: вероятно покушение на представителя правительственной коалиции Словакии

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Petr David Josek/AP

Покушение может быть совершено на любого представителя правительственной коалиции Словакии. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении, размещенном в его аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, ответственность за подобные действия ляжет на либеральную оппозицию в парламенте.

«Покушением на меня ничего не завершилось, так как оппозиция не получила желаемую возможность моим устранением разрушить правительство», — сказал он.

На Фицо напали в городе Гандлова 15 мая после выездного заседания правительства. Политик получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в живот. Исполнителем покушения оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Свои действия он объяснил несогласием с политикой Фицо, в частности по Украине. Нападавшего задержали на месте, а премьер-министра в срочном порядке доставили в больницу.

Позже Фицо заявил, что не чувствует ненависти к совершившему на него покушение, несмотря на его поступок.

Ранее премьер Словакии Фицо прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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