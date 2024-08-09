Харрис ответила на предложение Трампа по дебатам

Вице-президент США, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов Камала Харрис заявила о готовности встретиться с экс-американским лидером Дональдом Трампом на дебатах в сентябре, передает NBC News. По ее словам, речь идет о прениях 10 сентября, которые были запланированы еще до выхода из гонки действующего главы Белого дома Джо Байдена.

«Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата — 10 сентября», — отметила Харрис.

Тем временем Трамп предложил провести три раунда дебатов в сентябре. На пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго республиканец сообщил о предварительном согласовании дебатов на 4, 10 и 25 сентября с каналами Fox News, NBC News и ABC News. При этом Трамп выразил сомнение в том, что Харрис согласится на все предложенные дебаты, заявив, что она «не способна даже давать интервью».

Ранее Трамп обвинил Байдена в потере уважения России и Китая.