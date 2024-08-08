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В ФРГ неизвестные подожгли автомобили противников помощи Украине

Bild: в двух немецких городах неизвестные подожгли автомобили политиков из АдГ

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

Автомобили нескольких политиков из крайне правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) пострадали в результате поджога в Лейпциге и Бремене, передает Bild. По информации издания, неизвестные атаковали имущество депутата в земельном парламенте Саксонии Хольгера Хентшеля и бывшего члена Бундестага Франка Магница.

«Политический мотив не может быть исключен, дальнейшее полицейское расследование взяло на себя полицейское управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом при земельном управлении криминальной полиции Саксонии», — заявили местные правоохранители в ответ на поджог двух автомобилей Хентшеля, один из которых полностью сгорел.

Как отмечает Bild, саксонский депутат связывает нападения с левыми экстремистами, когда Магниц пока не давал комментариев. Поджог автомобиля бывшего члена Бундестага чуть не привел к возгоранию его дома. Магниц уже сталкивался с нападением неизвестных пять лет назад, в тот раз три человека избили его на улице — несмотря на наличие видеозаписей, преступники до сих пор не найдены.

При этом АдГ одна из немногих партий в Германии, выступающих против поставок вооружения Украине и в пользу начала мирных переговоров для урегулирования конфликта. Кроме того, крайне правые политики говорят о вреде антироссийских санкций для ФРГ, за что конкуренты обвиняют их в «связях с Кремлем».

Ранее в АдГ призвали Украину отказаться от ЕС и НАТО ради достижения мира.

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