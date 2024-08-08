Президент Бангладеш привел к присяге Нобелевского лауреата

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу привел к присяге главу временного правительства страны Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время к присяге приведут и членов кабинета, которые будут работать вместе с Юнусом.

6 августа стало известно, что лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, бизнесмен и банкир Мухаммад Юнус возглавил временное правительство Бангладеш в качестве главного советника правительства. Парламент страны был отправлен в отставку на фоне протестов.

До этого премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлекли армию.

Ранее экс-главу разведки Бангладеш арестовали перед вылетом в ОАЭ.