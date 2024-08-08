Захарова посчитала эко-протесты в Сербии попыткой «расшатать» страну

На текущий момент «некоторые силы» пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Сербии, чтобы дискредитировать законную власть республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что «псевдодемократические круги» пытаются превратить заботу людей об окружающей природе в протестное движение. Таким образом Захарова прокомментировала экологические протесты против добычи лития.

Она уверена, что подобные протесты — на самом деле способ разжигания негативных эмоций в обществе, которые позже используют против руководства страны. Схожие идеи уже реализовывались на Балканском полуострове, заверила Захарова.

«Считаем подобную тактику деструктивной и безответственной. Злоупотребления такого рода несут в себе прямую угрозу Сербии, ставят под вопрос постоянные усилия ее президента и правительства по обеспечению устойчивого развития страны и благополучия граждан», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. Его стоимость оценивается в $2,4 млрд.

Решение вызвало серьезные разногласия в республике. Один из лидеров оппозиции Александр Йованович посчитал, что таким образом Сербия превратится в «дешевую сырьевую колонию».

Ранее Захарова заявила о попытках США накалить ситуацию на Южном Кавказе.