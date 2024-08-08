В Бангладеш назначили нового генпрокурора после смены власти

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу назначил юриста Верховного суда республики Мохаммада Асадуззамана новым генеральным прокурором. Об этом сообщила газета Daily Observer.

Предыдущий генпрокурор республики Абу Мохаммад Амин Уддин покинул свою должность. Как отмечает издание, причиной тому послужила смена власти в Бангладеш.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки. Они произошли на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство.

5 августа премьер Бангладеш Шейх Хасины подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Временное правительство Бангладеш в качестве главного советника кабмина возглавил лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, бизнесмен и банкир Мухаммад Юнус. Решение было принято в ходе встречи Шахабуддина с координаторами Антидискриминационного студенческого движения.

Командующий армией республики Вакер-Уз-Заман заявил, что церемония приведения к присяге временного правительства Бангладеш планируется на 8 августа. Скорее всего, по его словам, кабмин будет состоять из 15 членов.

Ранее Бангладеш и Индия приостановили торговлю.