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Посол рассказал, как работает посольство РФ в Бангладеш после переворота

Консульский отдел при посольстве России в Бангладеш возобновил работу

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Российской посольство в Бангладеш продолжает работать в ограниченном режиме. Об этом сообщил посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий в эфире телеканала «Россия 24».

«С сегодняшнего дня восстановили работу консульского отдела, в том числе для оказания помощи российским гражданам, находящимся в Бангладеш», — рассказал посол.

Накануне открытие консульского отдела анонсировали в Telegram-канале российского диппредставительства. Прием граждан будет осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Посетить посольство можно с 9:00 до 12:00.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки. Они произошли на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасины подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

После отставки премьера посольство России в Дакке призвало сограждан по возможности покинуть Бангладеш и вернуться на родину. Также дипломаты предупредили, что диппредставительство будет работать в ограниченном режиме, а консульский отдел закроют до 7 августа.

Ранее стало известно, что Россия не планирует эвакуировать своих граждан из Бангладеш.

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