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В США заявили о получении Хантером Байденом значительных сумм от румынского бизнесмена

Прокуратура США: Хантер Байден получил миллионы от румынского бизнесмена

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Jonathan Ernst/Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер получил от румынского бизнесмена миллионы долларов. Об этом со ссылкой на опубликованные документы американской прокуратуры сообщает РИА Новости.

Речь идет о периоде, когда Байден-старший занимал должность вице-президента США. Именно в это время, по утверждению спецпрокурора Дэвида Вайса, Хантер Байден получал от иностранных компаний и государств значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста.

В частности, Байден-младший работал на румынского предпринимателя Габриэля Поповичу, который находился в Румынии под уголовным преследованием за взятки.

По мнению прокуратуры, Хантер Байден не только получал значительные средства от иностранцев, но за эти деньги совершал попытки оказать влияние на государственную политику США.

До этого сообщалось, что суд штата Делавэр 13 ноября вынесет приговор сыну президента США Джо Байдена Хантеру по делу о хищении оружия.

Ранее Трамп назвал Байдена преступником.

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