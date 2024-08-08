Глава Приамурья заявил о готовности оказать помощь Курской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил готовность оказать помощь Курской области, подвергшейся атаке Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор назвал атаку на Курскую область «очередным подтверждением террористической политики властей Украины». От имени жителей Приамурья Орлов выразил соболезнования всем пострадавшим и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

«Мы разделяем вашу боль и готовы оказать всестороннюю помощь», — сказал губернатор.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее глава Забайкальского края заявил о готовности региона помочь Курской области.