Мадуро позвали с официальным визитом в одну из стран НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро после его переизбрания на выборах, заявили в МИД латиноамериканской республики. В аккаунте ведомства в X (бывший Twitter) отмечается, что стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством между двумя странами.

«Эрдоган подтвердил сотрудничество и братские связи между Венесуэлой и Турцией <...> пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро как можно скорее посетить с официальным визитом Турцию», — говорится в сообщении.

В МИД Венесуэлы добавили, что президент Турции — страна входит в Североатлантический альянс — позитивно оценил прошедшие в республике президентские выборы и не высказал сомнение относительно их результатов. Кроме того, в ведомстве утверждают, что Эрдоган высказал поддержку Мадуро в его попытке подтвердить свою победу, в чем усомнились представители оппозиции, ряд соседних государств и США. Для этого президент Венесуэлы задействовал Верховный суд, он проверит бюллетени и вынесет свой вердикт.

Ранее США обвинили в закупке нефти у Венесуэлы, несмотря на критику руководства латиноамериканской республики.