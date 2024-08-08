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Российский политолог заявил, что Западу больше нужны разговоры о мире, чем Зеленскому

Политолог Зудин: Запад больше нуждается в разговорах о мире, чем Зеленский

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Jeff Overs/BBC/Reuters

В разговорах о мире больше нуждается Запад, чем президент Украины Владимир Зеленский. Об этом РИА Новости рассказал политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

По его мнению, разговоры о мире нужны и Зеленскому, и Западу. Но Зеленскому — в меньшей степени. С одной стороны, он должен реагировать на меняющиеся общественные настроения на Украине. С другой, Зеленский понимает, что в случае прекращения боевых действий и достижения целей специальной военной операции он просто исчезнет из политики.

До этого Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней — до 9 ноября.

7 августа бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский намерен пожертвовать молодежью страны ради западной военной и финансовой помощи Киеву.

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления для ВСУ.

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