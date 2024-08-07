Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США потеряли Байдена

Fox News: никто не видел президента США Байдена в течение двух дней

close
100%
Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден не планирует никаких публичных выступлений, несмотря на угрозу эскалации ситуации между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке, передает Fox News. По данным телеканала, в последний раз главу государства видели около Белого дома 5 августа, он прошел мимо журналистов, проигнорировал их вопросы.

«Отсутствие публичных появлений стало новой нормой для президента с тех пор, как он выбыл из гонки 2024 года, позволив вице-президенту Камале Харрис занять лидирующее место в списке. Это происходит, когда администрация ожидает возможного нападения Ирана на Израиль», — говорится в сообщении.

Как отмечает Fox News, в Белом доме на вопросы журналистов о том, почему в такой момент нет ни одного прямого обращения президента по ситуации на Ближнем Востоке, отвечают уклончиво, называя эту тему приоритетной для Байдена и указывая на несколько письменных комментариев. При этом американские чиновники, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен, уверяют в работе Вашингтона над снижением рисков эскалации в регионе и отправке сигналов как Израилю, так и Ирану.

Ситуация в регионе обострилась после атаки на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность за инцидент на Израиль, пообещав быстрый и жесткий ответ. Тель-Авив же заявил о готовности к любым нападениям и предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство. Как ожидается, Иран может принять меры против Израиля в самое ближайшее время.

Ранее в США задались вопросом, куда после выхода из президентской гонки пропал Байден.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами