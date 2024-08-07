Сторонники оппозиции в бундестаге раскритиковали правительство канцлера Олафа Шольца за несоблюдение сроков и уход от прямых ответов на запросы парламентских групп и фракций. Об этом сообщает новостной портал T-Online.

«Оппозиция призывает правительство более <…> полно отвечать на парламентские запросы», — отметили в публикации.

ХДС (Христианско-демократический союз), партия «Левые» и ССВ («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») обратили внимание, что федеральное правительство «подрывает парламентский контроль».

В статье напомнили, что весной глава бундестага Бербель Бас направил Шольцу письмо, в котором потребовал своевременно отвечать на запросы депутатов.

До этого в Совфеде заявили о недовольстве жителей Германии политикой властей. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что именно Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией.

Ранее в Германии заявили об огромном ущербе от конфликта с Россией.