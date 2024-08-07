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В Молдавии люди протестуют против высоких цен на электричество

Молдавская оппозиция провела митинги против высоких тарифов на электроэнергию

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавская оппозиция из блока «Победа» провела митинги против высоких тарифов на электроэнергию в 14 городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политической силы.

«Блок «Победа» провел в Кишиневе флешмоб перед зданием Национального агентства по урегулированию в энергетике против энергокризиса, устроенного президентом Майей Санду и партией власти ПДС. Участники акции выразили недовольство в связи с высокими тарифами на электроэнергию», — сообщили в молдавской оппозиции.

Кроме Кишинева, акции протеста были проведены еще в 13 крупнейших городах страны. Блок «Победа» обвинил правительство Санду в энергетическом кризисе и намеренном ухудшении отношений с Россией — в качестве альтернативы, блок предлагает наладить отношения с ЕАЭС и достичь таких же низких цен на энергоносители, как в Казахстане и Белоруссии.

До этого стало известно, что правительство Молдавии готовится принять новую Национальную стратегию обороны, в которой Россия будет объявлена основной угрозой безопасности страны.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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