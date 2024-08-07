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В США рассказали о пользе выдвижения Уолза на пост вице-президента

Newsweek: губернатор Уолз привлечет больше сторонников демократов на выборы

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Anadolu/Reuters Connect

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз является безопасным и продуманным напарником для кандидата в президенты США Камалы Харрис, выдвижение на пост вице-президента которого позволит привлечь больше сторонников демократов на выборы. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на профессора политологии в юридической школе Пенсильванского университета Кэри Кольянезе.

По словам профессора, Уолз сможет привлечь на выборы как членов прогрессивной фракции Демократической партии, так и беспартийных граждан. Это связано с тем, что губернатор является представителем прогрессивных ценностей, но в то же время он способен принести «сельскую атмосферу Среднего Запада».

28 июля агентство Bloomberg сообщило, что в шорт-лист кандидатов на пост вице-президента США от демократов вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и Тим Уолц. По информации СМИ, Харрис рассматривала «широкий круг» других претендентов.

Позже помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Москве все равно, кто победит на выборах в США. По его словам, для РФ в лучшую сторону пока ничего не изменится.

Ранее Трамп похвастался спасением кандидата Харрис в вице-президенты.

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Выборы в США — 2024
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