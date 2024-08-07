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На Украине заявили о «животном страхе» властей

Молдавский депутат Таубер: Санду испытывает «животный страх» перед оппозицией

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Vladislav Culiomza/Reuters

Приказав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии не допустить до выборов политиков из оппозиционного блока «Победа», президент республики Майя Санду продемонстрировала свой страх. Об этом сообщила представитель объединения, депутат парламента Марина Таубер, передает ТАСС.

«Это решение — животный страх Санду перед оппозицией», — заявила парламентарий.

Таубер отметила, что такое решение «было предсказуемым». Она назвала ЦИК марионеткой правящей партии и президента Майи Санду.
По словам депутата, «Победа» будет оспаривать решение избиркома в суде.

В среду, 7 августа, заместитель председателя ЦИК Павел Постика объяснил отклонение заявки блока «Победа» выявленными нарушениями, которые касаются названия блока, способов его финансирования, а также других аспектов.

До этого экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на этот пост Ирина Влах пришла к выводу, что Санду собирается переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций.

Ранее в Молдавии предрекли Санду поражение на выборах.

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