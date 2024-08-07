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В штаб-квартире МИД Израиля прошли обыски

Ha'aretz: в МИД Израиля прошли обыски по делу о выдаче дипломатических паспортов

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Министерство Иностранных Дел Израиля

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в штаб-квартире министерства иностранных дел Израиля, расположенной в городе Иерусалиме. Об этом пишет Ha'aretz со ссылкой на источники.

По информации журналистов, во внешнеполитическое ведомство пришли сотрудники антикоррупционной полиции. Они изъяли документы, которые могут сыграть роль в расследовании дела о незаконной выдаче гражданам дипломатических паспортов.

В материале уточняется, что речь идет об оформлении таких паспортов для лиц, которые не имеют на это права. Как сказал один из неназванных источников издания, в том числе подобное удостоверение личности получил сын действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Яир Нетаньяху.

Иные подробности о ситуации пока не поступали.

В мае 2024 года в офисе катарского телеканала Al Jazeera в Израиле прошли обыски. Министр связи еврейского государства Шломо Каръи рассказал, что в ходе осмотра сотрудники правоохранительных органов конфисковали оборудование.

Незадолго до этого израильские кабинет министров единогласно одобрил закрытие филиала Al Jazeera в стране.

Ранее в Израиле нашли украинского депутата, подозреваемого в коррупции.

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