Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область, чтобы усилить позиции Киева перед возможными мирными переговорами. Таким мнением в беседе с газетой «Взгляд» поделился военный эксперт Алексей Леонков.

«Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога», — сказал эксперт.

По его словам, ВСУ выбрали Курскую область, а не район Белгорода, как это было ранее, из соображений эффекта неожиданности. При этом Леонков подчеркнул, что для прорыва в Курской области украинским военным не хватает техники и личного состава.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны России рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни. В нападении приняли участие около 300 украинских солдат, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли 16 единиц техники, в том числе шесть танков.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила атаку ВСУ на Курскую область с «мясорубкой».