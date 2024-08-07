Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали цели атаки ВСУ на Курскую область

Специалист Леонков: ВСУ атакой на Курскую область попытались усилить позиции

close
100%
milinfolive/Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область, чтобы усилить позиции Киева перед возможными мирными переговорами. Таким мнением в беседе с газетой «Взгляд» поделился военный эксперт Алексей Леонков.

«Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога», — сказал эксперт.

По его словам, ВСУ выбрали Курскую область, а не район Белгорода, как это было ранее, из соображений эффекта неожиданности. При этом Леонков подчеркнул, что для прорыва в Курской области украинским военным не хватает техники и личного состава.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны России рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни. В нападении приняли участие около 300 украинских солдат, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли 16 единиц техники, в том числе шесть танков.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила атаку ВСУ на Курскую область с «мясорубкой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами