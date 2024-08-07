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В НАТО признали тактические успехи России в ДНР

Офицер НАТО Атламазоглу: РФ добилась значительных успехов в районе Торецка

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Johanna Geron/Reuters

Российские Вооруженные силы в ходе наступления у Торецка в ДНР добились значительных тактических успехов. Об этом в статье для журнала The National Interest пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

«В направлении Торецка в южной части Донбасса российские войска добились большего успеха, добившись значительных тактических успехов», — подчеркнул он.

Как отметил Атламазоглу, украинские войска «обычно не отступают до тех пор, пока в этом нет необходимости».

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. Город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города, рассказал он.

По словам Кимаковского, освобождение Торецка станет «успехом лета» для войск РФ. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Торецк очень важен для Вооруженных сил России с точки зрения логистики, поэтому они и стремятся взять город под контроль.

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления для ВСУ.

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