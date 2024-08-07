На защиту Курской атомной станции направили дополнительные силы

На фоне атак украинских диверсантов на безопасность Курской атомной электростанции брошены дополнительные силы, рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. Отвечать за это будут и артиллерийские, и авиационные, и регулярные войска, заявил он в беседе с НСН.

Комментируя сообщения военкоров о том, что численность диверсионной группировки достигает 900 человек, Заварзин назвал ситуацию серьезной, подчеркнув, что сейчас принимаются экстренные меры.

«Я хочу ответственно заявить, что мы не допустим, чтобы они проходили вглубь, мы всех их уничтожим, — заявил парламентарий. — Есть серьезные моменты — атомная станция, сейчас идет очень мощное усиление по поводу ее безопасности, уже посланы дополнительные силы».

В качестве примера повышенной опасности Заварзин привел Запорожскую АЭС, напомнив, что по ней Вооруженные силы регулярно наносят удары.

В целом ситуацию с нападением на Курскую область он связал с успехами российских военных в зоне проведения спецоперации, назвав действия ВСУ «агонией». По его мнению, это попытка Киева продемонстрировать США свою способность развить активность, если не на поле боя, то на другом участке.

Напомним, по данным военкоров, после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области украинские войска в ночь на 7 августа насыщали курское приграничье техникой и личным составом. Ситуацию на границе называют сложной, сообщается, что ВСУ продолжают подтягивать крупные силы к переднему краю.

Ранее в Курской области объявили ракетную опасность.