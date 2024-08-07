Визит Шойгу в Иран объяснили планами по созданию суперкоалиции

Визит секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Иран связан с планами по созданию суперкоалиции. Она должна стать своего рода барьером в случае, если конфликт с Израилем перерастет в масштабную войну в регионе, заявил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению эксперта, ситуация начала развиваться с момента, когда в Белом доме призвали оптимизировать дипломатию в отношении Ирана для снижения уровня напряженности. Тегеран на этом фоне начал консультироваться со странами арабского мира и европейцами. В планах властей страны – создать дипломатическую коалицию, считает Тарасов.

«Выход из этой ситуации заключается в том, что Израиль должен вернуться в Каир за стол переговоров по мирному урегулированию в Газе, демонстративно. Тогда это будет рассматриваться как решение всех проблем», — объяснил эксперт.

Возможный удар со стороны Ирана он назвал следствием отказа израильских властей от возвращения к переговорам, заявив, что в этом случае Тегеран будет стремиться «сохранить лицо». Вновь создаваемая коалиция станет важным барьером в случае перехода к военной фазе, убежден политолог.

«Визит Шойгу в Тегеран носит неслучайный характер и вписывается в эту схему», — заключил эксперт.

Напомним, 5 августа Шойгу встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Специалисты выделили три главные причины его визита – кроме помощи в нанесении ущерба Вашингтону и его союзникам, это посредничество Москвы между Израилем и Ираном, а также прощупывание ситуации в регионе.

Ранее Шойгу встретился с Алиевым после поездки в Иран.