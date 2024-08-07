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Политолог предсказал покушение на Мадуро и интервенцию в Венесуэле

Американист Ордуханян: Венесуэле грозит покушение на президента и открытая интервенция

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Maxwell Briceno/Reuters

США хотят нанести удар по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро за то, что их отрезают от нефтяных месторождений, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В ближайшее время возможно покушение на президента страны и открытая интервенция, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Венесуэла продолжит держать курс на развитие отношений с Россией и Китаем, так как в сложившихся условиях другого варианта у страны нет, считает эксперт. Он напомнил обещание Мадуро предоставить странам БРИКС право на добычу нефти и газа после разрыва контрактов с Западом, пояснив, что это главный страх Штатов.

«Венесуэла является страной, где находятся самые большие в мире залежи нефти. Больше, чем где бы то ни было, — пояснил эксперт. — А в США находятся нефтезаливные и нефтеперерабатывающие комбинаты, которые настроены были именно на переработку тяжелой венесуэльской нефти — она тяжелая, более вязкая».

По мнению Ордуханяна, важную роль играет тот факт, что США построили десятки миллиардных заводов для переработки нефти, а теперь рискуют остаться без нее.

Ситуацию в Венесуэле политолог назвал тяжелой, напомнив, что результаты выборов в стране не признают как в Америке, так и в окружающих странах — по мнению эксперта, подкупленных. На этом фоне будет продолжаться сближение Каракаса с Москвой и вытеснение из страны иностранных компаний, что колоссально ударит по интересам Штатов, считает он.

«Поэтому мы в ближайшее время должны с вами ожидать покушения на Мадуро, и второе — чуть ли не прямая или, допустим, скрытая, но будет интервенция в Венесуэле», — заключил американист.

Напомним, до этого американские СМИ написали, что США заинтересованы в отставке Мадуро по ряду причин, среди которых главными являются наличие на территории государства обширных запасов нефти и необходимость остановить поток мигрантов из Венесуэлы на север. Подчеркивается, что нефть страны становится все более ценной в меняющемся геополитическом ландшафте.

Ранее в Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков.

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