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Сенатор Ковитиди назвала массовые беспорядки в Британии «эффектом бумеранга»

Ковитиди: Британия на себе ощутила последствия раскачивания миропорядка

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала «эффектом бумеранга» беспорядки и антимигрантские протесты, которые сотрясают Великобританию в последние дни. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Эффект бумеранга. Раскачивая миропорядок, власти Британии теперь на собственной шкуре ощутили следствие агрессии, в их числе последствия обмана собственных граждан», — написала она.

По мнению Ковитиди, вместо поиска реального решения существующей проблемы «англичане не нашли ничего умнее, как обвинить во всех своих проблемах Россию, Иран и Илона Маска».

Сенатор напомнила британским коллегам, что наведение порядка с миграцией было одной из основных целей выхода Великобритании из Евросоюза, «но этот вопрос решен не был».

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток с ножом устроил нападение во время занятий для детей по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинения. При этом в полиции заявили, что атака не связана с терроризмом.

После нападения распространилась неподтвержденная информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне появления этих данных произошли беспорядки в Саутпорте, Лондоне и других британских городах. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте.

Ранее в полиции Британии назвали количество задержанных с начала массовых беспорядков.

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Беспорядки в Британии
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