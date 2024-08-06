Политолог оценил слова Трампа об организации переговоров России и Украины

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов заявил, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о намерении организовать переговоры России и Украины являются популизмом. Его слова приводит газета «Известия».

Политолог утверждает, что вероятность победы Трампа на выборах, а также то, что он проведет организует подобные переговоры, очень невелика.

Мартынов отметил, что Трампу «никто не позволит заниматься переговорами «в самоволку».

Эксперт считает, что экс-президенту для начала нужно остаться в живых, а после — победить «в острой борьбе» с вице-президентом США Камалой Харрис на выборах.

До этого издание Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщило, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

В документе сказано, что Трамп будет немедленно готов действовать как посредник в мирном урегулировании. У него есть детальные и убедительные планы, пишут журналисты.

Ранее в Венгрии назвали выборы в США «переломным моментом» для Украины.