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Политолог оценил слова Трампа об организации переговоров России и Украины

Политолог Мартынов: слова Трампа о переговорах России и Украины — популизм

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Brendan McDermid/Reuters

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов заявил, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о намерении организовать переговоры России и Украины являются популизмом. Его слова приводит газета «Известия».

Политолог утверждает, что вероятность победы Трампа на выборах, а также то, что он проведет организует подобные переговоры, очень невелика.

Мартынов отметил, что Трампу «никто не позволит заниматься переговорами «в самоволку».

Эксперт считает, что экс-президенту для начала нужно остаться в живых, а после — победить «в острой борьбе» с вице-президентом США Камалой Харрис на выборах.

До этого издание Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщило, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

В документе сказано, что Трамп будет немедленно готов действовать как посредник в мирном урегулировании. У него есть детальные и убедительные планы, пишут журналисты.

Ранее в Венгрии назвали выборы в США «переломным моментом» для Украины.

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Выборы в США — 2024
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