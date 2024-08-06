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В МИД РФ прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

МИД: Россия обеспокоена растущей напряженностью на Ближнем Востоке

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, где на текущий момент растет напряженность. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

Ведомство отметило, что 6 августа состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Богданова и представителя Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валида Хамеда Шилтага. Во время беседы они обсудили вопросы укрепления взаимодействия между государствами. Основной акцент был сделан на урегулировании конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«При этом была выражена глубокая озабоченность растущей напряженностью в регионе и подчеркнута важность недопущения дальнейшей эскалации, способной привести к катастрофическим последствиям для всего Ближнего Востока», — говорится в сообщении министерства.

До этого американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников заявила, что Иран проводит активные подготовительные действия в рамках готовящейся атаки на Израиль. Как отмечает издание, в Белом доме обеспокоены тем, что нападение может сопровождаться ударами со стороны «Хезболлы» и других доверенных лиц Тегерана.

Ранее в России заявили, что репутация Ирана будет зависеть от удара по Израилю.

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