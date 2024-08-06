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В России заявили, что репутация Ирана будет зависеть от удара по Израилю

Востоковед Сажин: репутация Ирана будет зависеть от удара по Израилю

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Global Look Press

Иран может попытаться повторить апрельский удар по Израилю, чтобы отомстить за одного из лидеров ХАМАС и сохранить свою репутацию. Об этом газете «Взгляд» рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

По его мнению, иранская сторона организует запуск большого количества ракет и беспилотников, однако системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля отразят удары.

«Подобный подход поможет Тегерану отстоять собственную репутацию. Для Ближнего Востока в некотором смысле действие само по себе важнее реального итогового результата. Напомню, в прошлый раз сразу несколько государств помогали Тель-Авиву отбивать атаку Ирана. То есть региональные игроки также не заинтересованы в глобальном противостоянии», — сказал Сажин.

Эксперт добавил, что Иран также постарается нарастить материальную помощь региональным союзникам — «Хезболле» и хуситам, а также расширить каналы поставок оружия им.

6 августа избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю после утраты главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом Пезешкиан отметил, что Иран не стремится раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и расширять масштабы войны и кризиса в регионе.

Ранее в США сообщили о подготовке Ирана к скорому удару по Израилю.

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