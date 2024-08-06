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Власти Польши готовы эвакуировать своих граждан из Израиля

В МИД Польши заявили о готовности эвакуировать своих граждан из Израиля

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Saleh Salem/Reuters

Министерство иностранных дел и минобороны Польши готовы оказать помощь в эвакуации своих граждан из Израиля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна в эфире Польского радио.

«Мы не хотим создавать панику, но хотим честно позаботиться о наших гражданах. В сотрудничестве с министром национальной обороны мы готовы к срочным сценариям эвакуации, если дойдет до эскалации конфликта», — сказал замглавы МИД.

Шейна добавил, что риск эскалации конфликта на текущий момент крайне высок. По его словам, из-за напряженности могут произойти террористические атаки на отдельных граждан или на дипломатические площадки.

До этого американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников заявила, что Иран проводит активные подготовительные действия в рамках готовящейся атаки на Израиль. Как отмечает издание, чиновники администрации президента США обеспокоены тем, что иранское нападение может сопровождаться ударами со стороны «Хезболлы» и других доверенных лиц Тегерана.

Ранее президент Ирана пообещал отомстить Израилю за главу политбюро ХАМАС.

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