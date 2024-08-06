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Президент Бангладеш распустил парламент

Republic: парламент Бангладеш отправлен в отставку на фоне протестов

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Парламент Бангладеш отправлен в отставку на фоне протестов. Об этом сообщает местный телеканал Republic.

«Президент Бангладеш [Шахабуддин Чуппу] распускает парламент, приказывает освободить [лидера оппозиции и бывшую премьер-министра] Халеду Зиа», — говорится в сообщении.

В 2008 году Зию приговорили к 17 годам лишения свободы за взяточничество. Она провела в тюрьме два года и после условно-досрочного освобождения была отправлена под домашний арест.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

В Бангладеш объявили о создании временного правительства после отставки премьер-министра. 5 августа глава правительства Шейх Хасина покинула свой пост и улетела в Индию. Посольство РФ призвало россиян покинуть страну.

Ранее сообщалось, что лауреат Нобелевской премии может стать одним из лидеров правительства Бангладеш.

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