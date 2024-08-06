В правительстве рассказали о национальных целях развития

Единый план по достижению национальных целей развития будет разработан Минфином РФ и Минэкономразвития до 1 ноября 2024 года. Об этом говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

В публикации говорится, что план будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов, которые должны быть представлены в кабмин до 15 сентября.

Первый зампред правительства Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства, в частности обеспечение технологической независимости в различных областях экономики.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено курировать деятельность в области сбережения здоровья граждан — разработки отечественных биомедицинских технологий и формирования собственных производств для выпуска продукции на территории страны.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет отвечать за обеспечение продовольственной безопасности, вице-премьер Виталий Савельев – за создание беспилотных авиасистем.

Вице-премьер Александр Новак займется кураторством сферы новых энергетических технологий, вице-премьер Дмитрий Григоренко – работой по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.

Кроме того, Новаку совместно с другими вице-премьерами поручено решить задачу устойчивого роста доходов населения. Такой работой займутся Минэкономразвития, Минтруд, Минпромторг и Минфин вместе с другими органами власти в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

18 июля сообщалось, что на реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 гг.» предлагается выделить почти 2 трлн рублей. Основная доля финансирования ляжет на федеральный бюджет, в котором на эти цели будет выделено 999,1 млрд рублей. Из региональных бюджетов добавится 536 млрд рублей, еще 343 млрд рублей предполагается получить из внебюджетных источников. Предложение обсуждалось на профильной стратегической сессии в правительстве.

Ранее Минфин раскрыл расходы бюджета России на нацпроекты.