Китаист объяснил, почему ЕС решил сотрудничать с КНР

Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский объяснил, почему политики из Евросоюза все чаще посещают Китай. Его цитирует РИА Новости.

По словам Островского, они видят, что КНР справляется с текущим кризисом лучше других — по внешней торговле КНР на первом месте в мире и эти показатели будут расти.

«Европа же блокирует китайские инициативы, в том числе «Один пояс — один путь». К примеру, Италия и Франция договорились с КНР об открытии портов для китайских кораблей, а затем отказались», — отметил он.

По его словам, европейские лидеры боятся впасть в зависимость от Пекина. При этом он добавил, что лидеры стран ЕС выразили желание укрепить партнерство с Китаем, при том что отношения между Вашингтоном и Пекином остаются конфронтационными.

До этого премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Пекине выразил надежду, что Евросоюз будет объективно смотреть на развитие Китая.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.