Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китаист объяснил, почему ЕС решил сотрудничать с КНР

Китаист Островский: ЕС сотрудничает с Китаем для выхода из кризиса

close
100%
Shutterstock

Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский объяснил, почему политики из Евросоюза все чаще посещают Китай. Его цитирует РИА Новости.

По словам Островского, они видят, что КНР справляется с текущим кризисом лучше других — по внешней торговле КНР на первом месте в мире и эти показатели будут расти.

«Европа же блокирует китайские инициативы, в том числе «Один пояс — один путь». К примеру, Италия и Франция договорились с КНР об открытии портов для китайских кораблей, а затем отказались», — отметил он.

По его словам, европейские лидеры боятся впасть в зависимость от Пекина. При этом он добавил, что лидеры стран ЕС выразили желание укрепить партнерство с Китаем, при том что отношения между Вашингтоном и Пекином остаются конфронтационными.

До этого премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Пекине выразил надежду, что Евросоюз будет объективно смотреть на развитие Китая.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами