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Политолог раскрыл тайную стратегию США в конфликте Израиля и Ирана

Политолог Маркелов: у США есть секретная тактика в конфликте Израиля и Ирана

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AP

У США есть две стратегии действий относительно конфликта Израиля и Ирана, которые могут осуществляться одновременно. Первая направлена на американских жителей и подразумевает это публичное неодобрение израильских властей и формальное осуждение, объяснил он в беседе с 360.ru.

Власти США заявят о самостоятельности Израиля и принимаемых им решений, однако звучать подобные слова будут лишь для «внутренних потребителей», считает политолог. В целом Штаты не бросят единственное зависимое от них государство Ближнего Востока и поддержат его, убежден он.

Так эксперт прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщившего партнерам из стран G7 о возможной атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль. Сегодня СМИ писали со ссылкой на американских чиновников, что Иран проводит активные подготовительные действия в рамках готовящейся атаки на Израиль.

Ранее США пригрозили Ирану разрывом дипотношений в случае атаки на Израиль.

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