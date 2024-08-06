В США сообщили о подготовке Ирана к скорому удару по Израилю

Иран проводит активные подготовительные действия в рамках готовящейся атаки на Израиль. Об этом заявила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Американские чиновники заявили, что с выходных они стали замечать, как Иран перемещает ракетные установки и проводит военные учения, что может указывать на то, что Тегеран готовится к нападению в ближайшие дни», — говорится в статье.

Чиновники администрации президента США, как отмечает WSJ, обеспокоены тем, что иранское нападение может сопровождаться ударами со стороны «Хезболлы» и других доверенных лиц Тегерана в попытке сокрушить израильскую оборону.

Перспектива нового конфликта в регионе может сорвать и без того неуверенное стремление президента Джо Байдена к прекращению огня в секторе Газа, которое стало центральным в его ближневосточной дипломатии и внешнеполитическом наследии, подчеркивает газета.

Высокопоставленные официальные лица США призывают Тегеран не обострять конфликт и стремятся заручиться поддержкой арабских стран на фоне угроз Ирана государствам, которые вносят вклад в оборону Израиля.

До этого сообщалось, что США ожидают две волны ударов по Израилю в ходе возможной атаки Ирана.

Ранее президент Ирана пообещал отомстить Израилю за главу политбюро ХАМАС.