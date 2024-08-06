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В России сочли шантажом реакцию Киргизии на меры против мигрантов

Политолог Севостьянов: заявление Киргизии о мерах против мигрантов – это шантаж

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Илья Наймушин/РИА Новости

Реакция властей Киргизии на ужесточение миграционной политики в России – это однозначный шантаж, считает политолог Николай Севостьянов. В беседе с Tsargrad.tv он назвал проблемой ситуацию, когда после негативных заявлений других государств российские власти отказываются от утверждения жестких мер.

Напомним, на днях вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов пригрозил выходом из ЕАЭС в случае, если возможные ограничения на работу мигрантов в России распространятся на граждан Киргизии. Он призвал не приравнивать своих земляков к мигрантам из третьих стран.

Севостьянов напомнил, что против мер в отношении мигрантов неоднократно выступал и Таджикистан. При этом он призвал учитывать, что трудовые мигранты привозят в страну свои семьи, получают здесь пособия и пенсии, в результате чего растет нагрузка на бюджет страны.

«Такой шантаж нужно однозначно пресекать, причем самым радикальным образом», — убежден политолог.

Ужесточение миграционной политики не связано с националистическими идеями, а многие меры являются просто необходимыми, считает Севостьянов. В качестве примера он привел запрет на работу мигрантов в больницах, подчеркнув, что его причина – это не этнические особенности, а часто встречающийся среди иностранцев непрофессионализм и незнание русского языка на должном уровне.

Если Россия пойдет на уступки после негативных заявлений, то последствия будут печальными, заключил эксперт.

В Госдуме до этого назвали запоздалыми инициативы по ужесточению миграционной политики и призвали провести «тотальную ревизию» всех приезжих в страну иностранцев, в том числе недавно получивших гражданство. При этом Генпрокуратура заявляла об опасениях по поводу расширения полномочий полиции в вопросах миграционного контроля, так как это может ограничить права даже законопослушных граждан.

Ранее в Госдуме РФ предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%.

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