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Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки вспомнил Горбачева

Мэр Хиросимы Мацуи процитировал Горбачева по случаю 79-й годовщины бомбардировки

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Boris Yurchenko/AP

Мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи отметил позицию первого президента СССР Михаила Горбачева в вопросе ядерного разоружения. С таким заявлением он выступил на церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 79-ой годовщины американской атомной бомбардировки, передает ТАСС.

«Через диалог они с президентом (США Рональдом) Рейганом <…> подписали советско-американский договор о ликвидации вооружений», — напомнил глава города.

Он процитировал слова Горбачева, что стран «должны стремиться» к прекращению гонки вооружений и искоренению ядерного оружия. Первый президента СССР призвал решать региональные конфликты политическим путем, сообщает РИА Новости.

До этого стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида на памятной церемонии в Хиросиме повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны РФ и умолчал о том, что атомную бомбу на город сбросили США.

Ранее США анонсировали создание нового военного командования в Японии.

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