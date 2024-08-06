Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки вспомнил Горбачева

Мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи отметил позицию первого президента СССР Михаила Горбачева в вопросе ядерного разоружения. С таким заявлением он выступил на церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 79-ой годовщины американской атомной бомбардировки, передает ТАСС.

«Через диалог они с президентом (США Рональдом) Рейганом <…> подписали советско-американский договор о ликвидации вооружений», — напомнил глава города.

Он процитировал слова Горбачева, что стран «должны стремиться» к прекращению гонки вооружений и искоренению ядерного оружия. Первый президента СССР призвал решать региональные конфликты политическим путем, сообщает РИА Новости.

До этого стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида на памятной церемонии в Хиросиме повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны РФ и умолчал о том, что атомную бомбу на город сбросили США.

Ранее США анонсировали создание нового военного командования в Японии.