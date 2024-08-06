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Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со своей командой по нацбезопасности

Байден и Харрис с командой по нацбезопасности обсудили тему Ближнего Востока

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Carlos Barria/Reuters

Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис провели закрытую встречу с командой по национальной безопасности, посвященную ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Встреча была посвящена угрозам, исходящим от Ирана и его прокси», — уточнили в заявлении Белого дома.

В сообщении отметили, что угрозы направлены «в сторону Израиля» и американских военнослужащих в Ближневосточном регионе. На встрече Байден и Харрис проинформировали о ракетном ударе по авиабазе Айн-эль-Асад в Ираке. Предметом обсуждения стали шаги, которые американские власти предпринимают для защиты своих сил и «реагирования на любое нападение» на военнослужащих.

Президенту и вице-президенту США рассказали о военной поддержке Израиля со стороны Вашингтона в случае атаки на еврейское государство. На встрече напомнили о дипломатических усилиях по деэскалации напряженности в регионе, в том числе по достижению договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

До этого в Пентагоне заявили о пострадавших в результате атаки на базу в Ираке.

Ранее в Ираке назвали условие для предотвращения войны на Ближнем Востоке.

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