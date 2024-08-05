Освобожденного в Германии Красикова везли на обмен отдельно от всех

Вадима Соколова (Красикова), пожизненно осужденного в Германии, везли на обмен отдельно, в окружении сотрудников спецслужб из разных стран. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила российский разведчик-нелегал Анна Дульцева, вернувшаяся в РФ в рамках того же обмена.

По словам Дульцевой, всех россиян перед обменом разместили в одном автобусе, и лишь Красикова «посадили одного, отдельно, в окружении пятерых представителей спецслужб разных стран».

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1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Подробнее о том, кто такой Вадим Красиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Германии одной фразой описала обмен заключенными между РФ и Западом.