Российскому паруснику разрешили зайти во французский порт

Капитан российского парусного фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь сообщил, что паруснику разрешили зайти в порт Ла-Рошель. Об этом сообщает ТАСС.

«Штандарту» разрешают зайти в порт Ла-Рошель для пополнения запасов. Этот регион известен своим морским «характером» и позитивным отношением ко всему морскому», — поделился капитан.

Отмечается, что команда планирует остановиться на один-два дня, после чего парусник направится на северо-запад Франции для участия в фестивале, но вопрос о возможности участия российского фрегата пока решается.

До этого управление торгового флота Испании выдало разрешение на нахождение в порту королевства российского парусного фрегата «Штандарт» для пополнения запасов провианта и замены некоторых частей судна.

Судно, построенное в 1999 году, является действующей копией российского исторического фрегата «Штандарт» времен Петра I.

Ранее жители испанского острова помогли экипажу российского парусника, который не пустили в ЕС.